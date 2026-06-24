Articles en français

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Guide pratique pour savoir à quoi s'attendre lors de l'éclipse totale de Soleil de 2026
Infórmese con antelación sobre qué esperar y prepárese para presenciar un espectáculo cósmico sin igual en la naturaleza.
Qu’est-ce qu’une éclipse solaire ? Réponses à vos questions
Votre guide des éclipses totales, partielles et annulaires: leurs causes, ce que vous verrez, et la date de la prochaine.
Éclipse totale de Soleil 2026 : pourquoi cela vaut la peine de se rendre dans la bande de totalité
Il n'y a aucune comparaison possible entre une éclipse solaire partielle et une éclipse solaire totale.
Pourquoi les éclipses partielles méritent d’être observées
Les éclipses partielles sont les éclipses solaires les plus fréquentes. Voici pourquoi c’est le cas et pourquoi il vaut la peine de sortir et de lever les yeux au ciel (en toute sécurité).