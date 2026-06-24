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  • “Exploration is in our nature.” - Carl Sagan

Articles en français

Total solar eclipse

Guide pratique pour savoir à quoi s'attendre lors de l'éclipse totale de Soleil de 2026

Infórmese con antelación sobre qué esperar y prepárese para presenciar un espectáculo cósmico sin igual en la naturaleza.

Visualization of a Solar Eclipse

Qu’est-ce qu’une éclipse solaire ? Réponses à vos questions

Votre guide des éclipses totales, partielles et annulaires: leurs causes, ce que vous verrez, et la date de la prochaine.

2017 Total Solar Eclipse

Éclipse totale de Soleil 2026 : pourquoi cela vaut la peine de se rendre dans la bande de totalité

Il n'y a aucune comparaison possible entre une éclipse solaire partielle et une éclipse solaire totale.

Partial solar eclipse of 23 October 2014

Pourquoi les éclipses partielles méritent d’être observées

Les éclipses partielles sont les éclipses solaires les plus fréquentes. Voici pourquoi c’est le cas et pourquoi il vaut la peine de sortir et de lever les yeux au ciel (en toute sécurité).