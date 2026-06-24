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  • “Exploration is in our nature.” - Carl Sagan

Deutsche Artikel

Total solar eclipse

Eine Checkliste für die totale Sonnenfinsternis 2026

Informieren Sie sich im Voraus, was Sie erwartet, und seien Sie darauf vorbereitet, ein kosmisches Spektakel zu erleben, das in der Natur seinesgleichen sucht.

Visualization of a Solar Eclipse

Was ist eine Sonnenfinsternis? Ihre Fragen beantwortet

Ihr Leitfaden zu totalen, partiellen und ringförmigen Sonnenfinsternissen: Was sie verursacht, was Sie sehen werden und wann die nächste stattfindet.

2017 Total Solar Eclipse

Totale Sonnenfinsternis 2026: Warum es lohnenswert ist, sich auf den Pfad der Totalität zu begeben

Eine partielle Sonnenfinsternis lässt sich nicht mit einer totalen Sonnenfinsternis vergleichen.

Partial solar eclipse of 23 October 2014

Warum Partielle Sonnenfinsternisse sehenswert sind

Partielle Sonnenfinsternisse sind die am häufigsten zu beobachtende Form der Sonnenfinsternis. Hier erfahren Sie, warum das so ist und warum es sich lohnt, hinauszugehen und (sicher) nach oben zu schauen.