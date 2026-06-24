Artikel auf Deutsch

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Eine Checkliste für die totale Sonnenfinsternis 2026
Informieren Sie sich im Voraus, was Sie erwartet, und seien Sie darauf vorbereitet, ein kosmisches Spektakel zu erleben, das in der Natur seinesgleichen sucht.
Was ist eine Sonnenfinsternis? Ihre Fragen beantwortet
Ihr Leitfaden zu totalen, partiellen und ringförmigen Sonnenfinsternissen: Was sie verursacht, was Sie sehen werden und wann die nächste stattfindet.
Totale Sonnenfinsternis 2026: Warum es lohnenswert ist, sich auf den Pfad der Totalität zu begeben
Eine partielle Sonnenfinsternis lässt sich nicht mit einer totalen Sonnenfinsternis vergleichen.
Warum Partielle Sonnenfinsternisse sehenswert sind
Partielle Sonnenfinsternisse sind die am häufigsten zu beobachtende Form der Sonnenfinsternis. Hier erfahren Sie, warum das so ist und warum es sich lohnt, hinauszugehen und (sicher) nach oben zu schauen.