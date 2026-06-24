Artículos en español
Lista de verificación sobre qué esperar durante el eclipse solar total de 2026
Infórmese con antelación sobre qué esperar y prepárese para presenciar un espectáculo cósmico sin igual en la naturaleza.
¿Qué es un eclipse solar? Tus preguntas, respondidas
Tu guía sobre eclipses totales, parciales y anulares: qué los causa, qué verás y cuándo ocurrirá el próximo.
Éclipse totale de Soleil 2026 : pourquoi cela vaut la peine de se rendre dans la bande de totalité
Il n'y a aucune comparaison possible entre une éclipse solaire partielle et une éclipse solaire totale.
Por qué contemplar eclipses parciales merece la pena
Los eclipses parciales son los eclipses solares más comunes. Aquí te explicamos por qué y por qué vale la pena salir a mirar al cielo (de forma segura).