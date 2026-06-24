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  • “Exploration is in our nature.” - Carl Sagan

Artículos en español

Total solar eclipse

Lista de verificación sobre qué esperar durante el eclipse solar total de 2026

Infórmese con antelación sobre qué esperar y prepárese para presenciar un espectáculo cósmico sin igual en la naturaleza.

Visualization of a Solar Eclipse

¿Qué es un eclipse solar? Tus preguntas, respondidas

Tu guía sobre eclipses totales, parciales y anulares: qué los causa, qué verás y cuándo ocurrirá el próximo.

2017 Total Solar Eclipse

Éclipse totale de Soleil 2026 : pourquoi cela vaut la peine de se rendre dans la bande de totalité

Il n'y a aucune comparaison possible entre une éclipse solaire partielle et une éclipse solaire totale.

Partial solar eclipse of 23 October 2014

Por qué contemplar eclipses parciales merece la pena

Los eclipses parciales son los eclipses solares más comunes. Aquí te explicamos por qué y por qué vale la pena salir a mirar al cielo (de forma segura).